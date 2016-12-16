«Почта России» и Japan Post договорились о сотрудничестве по транзиту отправлений в Европу

«Почта России» сообщила, что подписала меморандум о расширении сотрудничества с ведущей почтовой компанией Японии Japan Post. Как передает ТАСС, документ подписали гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов и президент-гендиректор Japan Post Кунио Йокояма в рамках визита в Японию президента Владимира Путина.

Компании договорились расширить сотрудничество в связи с развитием трансграничной интернет-торговли и ростом объемов международных почтовых отправлений. Особое внимание они уделят способам перевозки международной почты, в том числе развитию транзита между Японией и Европой с использованием почтовых железнодорожных маршрутов через территорию России.

«У нашей страны огромный транзитный потенциал, Россия способна обеспечить быструю и безопасную перевозку растущего потока почтовых отправлений из стран АТР в Европу и обратно», - заявил Страшнов, слова которого приводятся в пресс-релизе ФГУП. По его словам, для этого нужны новые логистические решения и маршруты, автоматизация и новые технологии. «Именно эти вопросы мы будем совместно решать в рамках нашего партнерства», - уточнил он.

В меморандуме также предусмотрен обмен опытом в области e-commerce продуктов и стандартов обслуживания потребителей.

«Почта России» также расширила сотрудничество с Toshiba по автоматизации логистических систем, сообщает ТАСС. Соответствующие договоренности подписали Страшнов и гендиректор Toshiba Corporation Синъитиро Акиба. Первоначальное соглашение об автоматизации было подписано в первой половине 2014 г., сумма контракта составляла 40 млн евро. На Восточном экономическом форуме - 2016 было подписано дополнительное соглашение, которое увеличило сумму контракта до 44 млн евро. 16 декабря был подписан контракт еще на 9,6 млн евро. Toshiba с конца 2014 г. занимается установкой в международном логистическом центре «Почты России» в Московском регионе рядом с аэропортом «Внуково» автоматизированных систем сортировки почтовых отправлений, а к концу 2016 г. планирует закончить установку системы таможенного досмотра, напоминает ТАСС. Сейчас логистический центр может обрабатывать до 1,5 млн отправлений в сутки.