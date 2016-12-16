В Казахстане затруднен доступ к социальным сетям

В Казахстане из-за технического сбоя затруднен доступ к социальным сетям, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства информации и коммуникаций республики Арсена Бектасова.

«В настоящее время специалисты занимаются решением данной проблемы. В скором времени она будет устранена, и доступ к соцсетям возобновится», - пояснил он.

Доступ к социальным сетям, таким как Facebook, YouTube, Instagram, и другим интернет-ресурсам ограничен приблизительно с 19.00 по местному времени.

Проблема с доступом возникла на всей территории страны, у всех операторов.