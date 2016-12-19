Роскомнадзор: Заблокированы все открытые интернет-ресурсы о самоубийствах

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров отчитался о блокировке всех открытых интернет-ресурсов о самоубийствах. Как передает ТАСС, он сказал это в программе «Поздняков», которая в понедельник вечером выйдет на НТВ. «Нами на сегодняшний день заблокировано более 10 000 сообществ и сайтов, которые эту информацию распространяли, с 2012 г. нами такая работа проводилась, – сказал чиновник. – На сегодняшний день можно точно сказать, что "открытых" сообществ и сайтов не существует».

Жаров напомнил, что доказано, что 17 самоубийств были спровоцированы так называемыми «группами смерти» в интернете.

«Основная проблема – это "закрытые" сообщества», – сказал он. По его словам, в эти группы сложно проникнуть, поскольку их кураторы тщательно проверяют «нового вербуемого адепта». Роскомнадзор и социальная сеть «В контакте» создали рабочую группу для выявления и последующего досудебного удаления «закрытых» «групп смерти», добавил руководитель ведомства.