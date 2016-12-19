Apple опротестовала решение ЕК о взыскании 13 млрд евро неуплаченных налогов

Американская корпорация Apple подала апелляцию на решение Еврокомиссии (ЕК) взыскать 13 млрд евро неуплаченных налогов. Об этом сообщил агентству AFP официальный представитель компании.

По мнению корпорации, ЕК «предприняла односторонние действия и изменила правила задним числом, не принимая во внимание многолетнюю практику, принятую в ирландском и американском налоговом законодательстве, а также международный консенсус по вопросу о налоговой политике».

Ранее о намерении Apple опротестовать решение ЕК сообщал главный юрисконсульт Apple Брюс Сиуэлл. По его словам, корпорация рассчитывает доказать, что ее, по сути, сделали «козлом отпущения» только по принципу успеха ее торговой марки, которая у всех на слуху.

В конце августа ЕК признала незаконной государственную помощь и налоговые льготы, предоставленные Apple правительством Ирландии, и обязала компанию выплатить властям республики до 13 млрд евро. Представители Apple заявили, что подадут апелляцию. Минфин США указал, что решение Еврокомиссии может негативно сказаться на иностранных инвестициях в ЕС.