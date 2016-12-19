Московский метрополитен разрешил Tele2 разместить оборудование связи

Московский метрополитен разрешил сотовому оператору Tele2 разместить оборудование для связи на своей территории, сообщило УФАС Москвы.

«Метрополитен исполнил предупреждение Московского УФАС России и разрешил оператору разместить необходимое оборудование. Ранее абоненты сотового оператора не могли выходить на связь, находясь в подземке. После заключения договора с ГУП "Московский метрополитен" ООО "Т2 Мобайл" (Tele2) имеет возможность разместить свое технологическое оборудование на территории метрополитена, в том числе в поездах», - говорится в сообщении УФАС. «Ранее абоненты сотового оператора не могли выходить на связь, находясь в подземке», - подчеркивается в сообщении.

В мае «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) объявил, что уже в 2016 г. планирует начать создание полномасштабной сети в Московском метрополитене. Руководитель компании Сергей Эмдин говорил, что в итоге рассчитывает на охват не меньше, чем у «большой тройки».

Tele2 пожаловался на действия ГУП «Московский метрополитен» в УФАС России по Москве. По мнению сотового оператора, метрополитен дискриминировал его, выдвинув дополнительные условия размещения оборудования в помещениях метро и на подвижном составе. УФАС пишет, что метрополитен требовал от компании дополнительную плату за размещение оборудования, что не применялось до этого к другим операторам.

«Московское УФАС России выявило в этих действиях метрополитена признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренные п. 8 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, и выдало ГУП "Московский метрополитен" предупреждение о прекращении нарушения и недопущении дискриминационных условий для участников рынка», - поясняется в сообщении.

Московский метрополитен исполнил предупреждение УФАС России по г. Москве и заключил договор с Tele2.