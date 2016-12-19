У российского GQ сменился главный редактор

Новым главным редактором российской версии журнала GQ станет Игорь Гаранин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы издательского дома «Condé Nast Россия», который издает журнал. Он приступит к обязанностям 20 декабря.

Гаранин сменит на посту главного редактора GQ Кима Белова, который возглавил журнал в начале 2014 г. До этого он работал в GQ сначала редактором, а затем заместителем главного редактора с 2004 по 2008 г.

Гаранин в 2003–2005 гг. руководил мужским направлением в «Мономарка Боско» в группе компаний Bosco di Ciliegi, отвечал за закупки мужского ассортимента бутиков Kenzo, Hugo Boss, Corneliani, Francesco Smalto. К команде ИД «Condé Nast Россия» он присоединился в 2006 г. в качестве редактора, а затем директора отдела моды журнала GQ, участвовал в запуске и был ведущим редактором GQ Style, который возглавил в 2013 г. В 2014 г. Гаранин стал главным редактором журнала «Robb Report Россия», а спустя два года был назначен редакционным директором моды мужских изданий Esquire и «Robb Report Россия». В начале сентября этого года Гаранин вернулся в команду «Condé Nast Россия».