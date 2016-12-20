Журнал Interview перестанет выходить в России

Юбилейный декабрьский номер Interview Russia станет последним, сообщил The Village представитель издания.

Последний бумажный номер поступил в продажу 1 декабря, и он стал самым большим за историю существования журнала. В декабрьском номере 450 страниц с материалами, собранными за пять лет. Сайт издания продолжит работу до конца 2016 г.

Решение приостановить выпуск журнала и прекратить работу сайта связано с окончанием пятилетней лицензии Andy Warhol's Interview в России и усугубившейся экономической ситуацией.