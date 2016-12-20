Cуд Москвы подтвердил штраф ФАС для Google в 500 000 рублей

Арбитражный суд Москвы подтвердил штраф Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) для американской компании Google Inc. в 500 000 руб.

Google пытается обжаловать штраф, наложенный за неисполнение предписания антимонопольного ведомства полностью и в срок. ФАС также оштрафовала на 500 000 руб. и другую структуру Google - Google Ireland Limited. В качестве третьей стороны по данному делу выступает «Яндекс». Сегодня суд по заявлению Google принял решение рассматривать дело в закрытом режиме.

В сентябре 2015 г. ФАС признала корпорацию Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10) по жалобе «Яндекса». По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений, в том числе в соглашениях с производителями смартфонов.

ФАС выдала Google предписание устранить нарушения. Google уже оповещала пользователей о возможности выбора альтернативных приложений, однако до сих пор не заявляла о том, что соглашения с производителями скорректированы. Таким образом, предписание до сих пор не выполнено полностью.

Кроме того, Google пытается оспорить решение ФАС по вопросу злоупотребления доминирующим положением на Android, судебные разбирательства длятся уже больше года. 1 декабря дело было передано в Суд по интеллектуальным правам (СИП), однако ФАС и «Яндекс» оказались с этим не согласны и подали соответствующие иски.

Антимонопольное ведомство оштрафовало Google за сам факт нарушения на 438 млн рублей (9% от оборота на российском рынке за 2014 г. плюс инфляция). Этот штраф Google также пытается оспорить в суде.