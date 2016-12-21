МВД о «Ревизорро»: закон не дает журналистам право врываться на кухни ресторанов

МВД России опубликовало разъяснения о правах журналистов в связи с недавними публикациями о съемках программы «Ревизорро» (телеканал «Пятница»). В министерстве объяснили, что контролировать работу общепита имеет право Роспотребнадзор, а журналисты не вправе подменять собой деятельность госоргана.

Из содержания программы «Ревизорро» и из материалов сайта revizorro.friday.ru следует, что авторы проекта называют его целью проверку и фиксацию нарушений хранения продуктов и несоблюдения санитарных правил в отелях и ресторанах на территории страны, напоминает МВД.

Из пункта 1 положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (утверждено правительством в июне 2004 г.) организацию и проведение государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей осуществляет Роспотребнадзор, говорится в разъяснении.

Закон о СМИ дает журналистам права «искать, запрашивать, получать и распространять информацию (пункт 1), посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы (пункт 2), производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом (пункт 6), проверять достоверность сообщаемой ему информации (пункт 8)». Однако эти положения не предполагают, что журналисту даются какие-либо исключительные прерогативы, свойственные органам госвласти, например применение мер принуждения, разъясняет МВД. «То есть деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа», - подчеркивает ведомство.

Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные правительством в 1997 г., «не предоставляют ни потребителю, ни журналисту правомочий самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен», добавляет МВД.

МВД также напоминает всем заинтересованным лицам, что в законе о СМИ наряду с ответственностью за ущемление свободы массовой информации прописана и ответственность за злоупотребление свободой массовой информации.

«Ревизорро» – адаптация украинской передачи «Ревизор», российская версия выходит с 2014 г. Ее ведущая Лена Летучая исследует качество услуг ресторанов, кафе, отелей и других публичных заведений. Прежде она снимала сюжеты о заведениях в регионах, а этой осенью приступила к съемкам в Москве. Недавно пользователи Facebook бурно обсуждали эпизод программы о ресторане «Одесса-мама». После этого юристы «Пятницы» выбрали наиболее резкие высказывания пользователей Facebook. К 20 человекам были поданы иски о защите репутации канала и о клевете. Московский арбитражный суд вернул эти иски «Пятнице».