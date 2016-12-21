МВД о «Ревизорро»: закон не дает журналистам право врываться на кухни ресторанов

МВД России опубликовало разъяснения о правах журналистов в связи с недавними публикациями о съемках программы «Ревизорро» (телеканал «Пятница»). В министерстве объяснили, что контролировать работу общепита имеет право Роспотребнадзор, а журналисты не вправе подменять собой деятельность госоргана.

Из содержания программы «Ревизорро» и из материалов сайта revizorro.friday.ru следует, что авторы проекта называют его целью проверку и фиксацию нарушений хранения продуктов и несоблюдения санитарных правил в отелях и ресторанах на территории страны, напоминает МВД.

Из пункта 1 положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (утверждено правительством в июне 2004 г.) организацию и проведение государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей осуществляет Роспотребнадзор, говорится в разъяснении.

Закон о СМИ дает журналистам права «искать, запрашивать, получать и распространять информацию (пункт 1), посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы (пункт 2), производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом (пункт 6), проверять достоверность сообщаемой ему информации (пункт 8)». Однако эти положения не предполагают, что журналисту даются какие-либо исключительные прерогативы, свойственные органам госвласти, например применение мер принуждения, разъясняет МВД. «То есть деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа», - подчеркивает ведомство.

Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные правительством в 1997 г., «не предоставляют ни потребителю, ни журналисту правомочий самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен», добавляет МВД.

МВД также напоминает всем заинтересованным лицам, что в законе о СМИ наряду с ответственностью за ущемление свободы массовой информации прописана и ответственность за злоупотребление свободой массовой информации.

«Ревизорро» – адаптация украинской передачи «Ревизор», российская версия выходит с 2014 г. Ее ведущая Лена Летучая исследует качество услуг ресторанов, кафе, отелей и других публичных заведений. Прежде она снимала сюжеты о заведениях в регионах, а этой осенью приступила к съемкам в Москве. Недавно пользователи Facebook бурно обсуждали эпизод программы о ресторане «Одесса-мама». После этого юристы «Пятницы» выбрали наиболее резкие высказывания пользователей Facebook. К 20 человекам были поданы иски о защите репутации канала и о клевете. Московский арбитражный суд вернул эти иски «Пятнице».

Летучая из «Ревизорро» собралась сама стать ресторатором
Суд вернул исковое заявление канала «Пятница» против пользователей Facebook
Канал «Пятница» подал иск против 20 пользователей Facebook из-за «Ревизорро»
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