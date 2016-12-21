Life заменил радиостанцию РСН своей звуковой дорожкой

Холдинг News Media временно заменил эфир радиостанции «Life Звук» (до июля 2016 г. – радиостанция «Русская служба новостей»), вещающей на частоте 107,0 FM, рассказал «Ведомостям» генеральный директор канала Life Арам Габрелянов.

К настоящему моменту штат сотрудников радиостанции расформирован – часть из них перешли на работу в объединенную редакцию медиахолдинга, часть ушли. От разговорного формата радиостанции было принято решение полностью отказаться, то есть программ с приглашенными гостями больше не будет, говорит Габрелянов. С начала 2017 г. на радиостанции будет выходить исключительно новостной контент, который будет производить объединенная редакция, пояснил он.

Ранее о планируемой интеграции радио с телеканалом и о том, что новости на радио будут пересекаться с новостями телеканала, рассказывал RNS первый заместитель генерального директора News Media Анатолий Сулейманов.

РСН производила новости для сети радиостанций «Русское радио». До конца года радиостанция, входящая в News Media, продолжит производить контент для «Русского радио», рассказал «Ведомостям» представитель «Русской медиа группы», куда входит радиостанция. Нового партнера компания будет искать с нового года или же примет решение производить новости самостоятельно, говорит он.

До лета 2011 г. радиостанция РСН принадлежала «Русской медиа группе», затем ее выкупил медиахолдинг «Национальная медиа группа», а актив был передан в управление Габрелянову.

Радиостанция была на самоокупаемости, говорит Габрелянов.