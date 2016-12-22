АФК «Система» продала 0,63% МТС за $55 млн

ПАО АФК «Система» сообщило, что его дочерняя компания Sistema Finance S.A. продала неаффилированному покупателю 6 248 227 американских депозитарных акций ПАО МТС, что составляет 0,63% от уставного капитала оператора.

Сумма сделки составила $55,359 млн за вычетом комиссии. В результате сделки эффективная доля группы АФК «Система» в уставном капитале МТС снизилась до 50,03%.

«Данная сделка предоставит корпорации дополнительные ресурсы и позволит нам продолжать инвестиции в новые перспективные проекты на российском рынке», – отметил президент АФК «Система» Михаил Шамолин.