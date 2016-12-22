«Почта России» закупит 15 000 смартфонов для почтальонов по 13 000 рублей

«Почта России» планирует закупить 15 000 смартфонов с защитными чехлами по средней цене 13 000 руб. за гаджет, максимальная цена всей закупки - 195 млн руб. Это следует из информации, размещенной на портале госзакупок.

«Речь идет о мобильных почтового-кассовых терминалах - смартфонах с предустановленными приложениями, которые позволяют принимать у клиентов на дому платежи за ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги», - пояснили ТАСС в «Почте России». Сейчас такими терминалами оснащены 10 000 почтальонов.

Летом 2016 г. «Почта России» уже объявляла о закупке смартфонов, тогда компания планировала заплатить 102,4 млн руб. за чуть более 8000 смартфонов и 216,4 млн руб. за такое же количество мобильных почтово-кассовых аппаратов.

Ранее заместитель гендиректора "Почты России" Владимир Салахутдинов отмечал, что сбор платежей почтальонами на дому - это "промежуточный шаг к переводу клиентов на дистанционное банковское обслуживание". При этом проект положительно влияет на собираемость коммунальных платежей, указывал он.

Согласно документации, предполагается, что смартфон должен поддерживать сети 2G и 3G, GPS и ГЛОНАСС, иметь стандартный разъем для гарнитуры и micro USB, а также слот для карты micro SD. В то же время операционная система у смартфона должна быть отечественная. «ОС должна быть сертифицирована ФСБ России по классу АК1 и включать в себя средства криптографической защиты информации, сертифицированные ФСБ России по классу КС1», - указывается в размещенной на портале информации.

Смартфон для «Почты России» должен иметь диагональ от 5 до 5,5 дюйма, минимальное разрешение экрана 1280x720 точек и основную камеру не хуже 8 Мп. Оперативная память устройства должна быть не менее 2048 Мб, собственная - не менее 16 Гб, а батарея - не менее 2500 мАч. Процессор у смартфона должен быть минимум четырёхъядерный, с частотой не менее 1,2 ГГц. Примером такого гаджета может служить бюджетный смартфон Jolla C с операционной системой Sailfish, отмечается в документах.

Защитный чехол для коммуникатора типа "бампер" должен быть одного из обозначенных цветов: черный, серый, белый или прозрачный. Толщина смартфона без чехла должна быть не меньше 7 мм, а в чехле - не больше 12 мм.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в своем Twitter-аккаунте пригласил «всех производителей принять участие в поставке 15 000 смартфонов на мобильной ОС из реестра российского ПО». Прием заявок на закупку закончится 22 марта 2017 г., итоги будут подведены 31 марта.