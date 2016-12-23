Операторы связи заблокировали 34 500 страниц по требованию Роскомнадзора

В 2016 г. Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 87 000 интернет-страниц, отчиталась служба. 52 000 порталов самостоятельно удалили запрещенную информацию со своих интернет-страниц. В итоге операторы связи заблокировали по требованию Роскомнадзора около 40% (34 500 IP-адресов).

Всего на горячую линию Роскомнадзора поступило 127 000 обращений о наличии противоправной информации в сети, указывает служба. Это на 40% больше, чем в 2015 г. 40 000 обращений эксперты Роскомнадзора отклонили из-за того, что противоправная информация не подтвердилась.

За 2016 г. по сравнению с предыдущим годом в три раза выросло число решений суда о признании информации запрещенной, говорится в сообщении Роскомнадзора. Всего таких постановлений было 24 000, на их основании было вынесено решение о закрытии 43 000 интернет-порталов.

Также в прошлом году Роскомнадзор заблокировал 20 мобильных приложений, на которых распространялись экстремистские материалы.