В Китае прошли испытания второго прототипа истребителя пятого поколения

В Китае состоялись испытания второго прототипа истребителя пятого поколения FC-31 Gyrfalcon («Кречет»), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету China Daily. Ее источник рассказал, что испытательный полет прошел в Шэньяне, столице провинции Ляонин.

Ранее этот истребитель назывался «Цзянь-31» (J-31). Испытания первого его прототипа прошли в Ляонине в октябре 2011 г. По информации «Интерфакса», второй прототип обладает лучшими характеристиками незаметности для радиолокационных систем, усовершенствованным электронным оборудованием и конструкцией, а также у него выше максимальная полезная нагрузка.

Максимальная взлетная масса истребителя составляет 28 т, радиус полета – 1250 км, максимальная скорость – 1,8 Маха (более 2000 км/ч). Он будет способен нести до 8 т вооружения. Стоимость самолета может достигнуть $70 млн.