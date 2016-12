Долю в картографическом сервисе Audi, BMW и Daimler купят азиатские инвесторы

Три азиатских инвестора, включая китайскую интернет-компанию Tencent Holdings, китайскую фирму NavInfo Co. и сингапурский фонд GIC, достигли соглашения о покупке 10%-ной доли картографического сервиса HERE, говорится в пресс-релизе компании.

Сумма сделки, завершение которой ожидается в первой половине 2017 г., не разглашается. В прошлом году HERE был приобретен у Nokia консорциумом германских автопроизводителей, включающим Audi AG, BMW AG и Daimler AG, за 2,5 млрд евро.

В рамках сделки HERE намерен создать совместное предприятие с NavInfo, также занимающейся картографическим бизнесом. Tencent рассматривает возможность использования услуг HERE для своих продуктов и сервисов. Сервисы HERE включают в себя цифровые карты более чем 200 стран мира и иные данные, используемые в навигаторах и самоуправляемых автомобилях, а также на сайтах и в приложениях.