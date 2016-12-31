Apple в 2017 году сократит производство iPhone на 10% – СМИ

Американская Apple в 2017 г. сократит производство iPhone 7 и 7 Plus на 10%. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на расчеты, основанные на данных поставщиков. Издание пришло к выводу, что сокращение произойдет в I квартале.

Данные расчеты основываются на информации о производстве и продажах смартфонов последних моделей.

В январе 2016 г. компания сократила выпуск моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus на 30%. Сокращение объяснялось тем, что продажи в розничных сетях по всему миру упали и в магазинах накопилось слишком большое количество этих моделей.