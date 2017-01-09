Представитель «Коммерсанта» подтвердил закрытие бумажных версий «Власти» и «Денег»

Представитель «Коммерсанта» подтвердил «Ведомостям» закрытие бумажных версий еженедельников «Власть» и «Деньги».

Сегодня RNS сообщил, что издательский дом «Коммерсантъ» закрывает печатные версии старейших в современной России бизнес-еженедельников - «Деньги» (бывший «Коммерсантъ-Weekly», издается с 1992 г.) и «Власть» (издается с 1994 г.). Последние номера еженедельников вышли 26 декабря 2016 г. По информации Life.ru, руководство ИД решило закрыть еженедельники из-за падения доходов от рекламы.