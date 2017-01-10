Google предложил властям Италии 280 млн евро компенсации за неуплату налогов – СМИ

Американская корпорация Google предложила налоговым органам Италии компенсацию в размере 270-280 млн евро после предъявленных претензий по вопросу уплаты налогов. Итальянские власти обвинили ранее компанию в неуплате налогов с 2008 по 2013 г. на общую сумму 300 млн евро. По информации Reuters, итальянские власти изучают предложение корпорации.

По данным источника агентства, основным препятствием для урегулирования конфликта является требование к Google в дальнейшем платить налоги в Италии.

«Google продолжает работать с компетентными органами», - сообщил представитель компании.

Прокуратура Италии в ходе ранее проведенного расследования обнаружила, что Google сокрыл доходы в размере 800 млн евро, переведя штаб-квартиру компании из Италии в Ирландию.