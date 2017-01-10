МТС продала «Энвижн» в Казахстане

Системный интегратор «Энвижн Груп», принадлежащий ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС), прекратил работу в Казахстане, следует из списка аффилированных лиц МТС.

МТС не видит целесообразности развития бизнеса в этой стране, сказал «Интерфаксу» представитель оператора Дмитрий Солодовников, уточнив, что ТОО «Энвижн Казахстан» продано. Покупателя и сумму сделки он не назвал.

В настоящее время "Энвижн", помимо России, ведет работу еще в трех странах - в Белоруссии, на Украине и в Чехии. "Дочка" в Казахстане была зарегистрирована в 2009 году.

МТС выкупила «Энвижн» в декабре 2015 года за 15 млрд руб. с учетом долга у своего основного акционера АФК «Система». На выплату долгов интегратора планировалось направить около 10 млрд руб., продавцы актива - «дочки» АФК ООО «Система Телеком Активы» и ОАО «РТИ» - должны были получить в пределах 5 млрд руб. Летом 2015 г. был закрыт первый этап сделки – покупка у «Энвижн груп» ряда компаний, включая ЗАО «Ситроникс телеком солюшнс» и NVision Czech Republiс.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка «Энвижн» по итогам 2015 года снизилась на 36,8% в годовом сопоставлении, до 9 млрд руб. Чистый убыток увеличился до 2,1 млрд руб. с 1,6 млрд руб. в 2014 году. Выручка МТС от услуг системной интеграции по итогам III квартала выросла в 4,4 раза в годовом сопоставлении, до 1,1 млрд руб., вследствие приобретения «Энвижн Груп», сообщал ранее оператор.