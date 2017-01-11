Сингапурский стартап Garena проведет IPO на $1 млрд

Самый дорогой стартап Юго-Восточной Азии, сингапурская Garena, планирует первичное размещение акций на сумму не менее $1 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg и его информированные источники. По их словам, подготовкой IPO занимается Goldman Sachs. Размещение может пройти в ближайшие два года в США.

Garena основал китайский предприниматель Форрест Ли в 2009 г. Компания является разработчиком платформы для игр и общения, а также предоставляет ряд услуг в сфере мобильных онлайн-покупок и платежей. В прошлом году компания привлекла финансирование в размере $170 млн и была оценена в $3,75 млрд. Ее инвесторами являются китайский интернет-гигант Tencent Holdings и государственный инвестиционный фонд Малайзии, напоминает «Интерфакс».