Власти Китая запретили игру Pokemon Go

Власти Китая запретили лицензировать приложение Pokemon Go и другие игры, использующие технологию дополненной реальности, сообщает во вторник Forbes. По данным издания, причиной принятия таких мер стала угроза для общественной безопасности.

Департамент по делам печати, радиовещания, кинематографии отметил, что игра не раз становилась причиной аварий и других несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом.

Однако наиболее вероятной причиной запрета Forbes считает «угрозу безопасности географической информации»: приложение получает и использует данные о местоположении пользователя. При этом Pokemon Go в основном опирается на данные сервиса Google Maps, который также блокируется в Китае.

Игра Pokemon Go с момента запуска в июле этого года принесла своему разработчику, компании Niantic, больше $600 млн. Аналитики признали эту игру самым быстрорастущим проектом с точки зрения доходов за всю историю мобильных игр: Pokemon Go смогла заработать $500 млн за два месяца, по данным App Annie. Другие игры достигали такого результата дольше: Candy Crash Saga – более 200 дней, Clash of Clans и Puzzle & Dragons – более 400 дней.

Pokemon Go – игра с элементами дополненной реальности. Цель ее в том, чтобы находить в реальном мире покемонов, а затем тренировать их и участвовать в сражениях с покемонами других игроков. Сама игра бесплатная – пользователи тратят деньги на покупки внутри игры.