ФАС получила ходатайство «Мегафона» о покупке акций Mail.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство ПАО «Мегафон» о покупке доли в холдинге Mail.ru Group, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, в конце прошлого года «Мегафон» объявил о планах выкупить 63,8% Mail.ru у структур своего контролирующего акционера – USM Group Алишера Усманова и его партнеров.

Сумма сделки составит $740 млн, ее планируется закрыть в I квартале 2017 г. Акционеры «Мегафона» должны одобрить покупку актива уже на следующей неделе – собрание запланировано на 20 января.