Кремль ждет от IT-индустрии аргументов против закона Яровой

Заявления, что закон Яровой угрожает развитию IT-индустрии, должны быть чем-то аргументированы, необходимо дождаться завершения экспертной работы по этой теме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Идет экспертная работа. Вы знаете, что, подписывая этот законопроект, одновременно президент подписал перечень поручений, коими предписывается соответствующим ведомствам провести контакты с операторами и обговорить все технические аспекты, связанные с имплементацией этого закона», - сказал Песков.

По словам Пескова, в настоящее время существуют разные точки зрения по вопросу о дальнейшей судьбе этого закона, в том числе в рамках открытого правительства. «По крайней мере, нужно дождаться какого-то экспертного вердикта, чтобы формировать какую-то позицию», - сказал пресс-секретарь президента.

Американский Фонд информационных технологий и инноваций (Information Technology & Innovation Foundation – ITIF) пришел к выводу, что пакет антитеррористических поправок авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова оказался в числе 10 мировых инициатив хранения данных, способных навредить дальнейшему инновационному развитию. Соседями по списку стали Китай, Индонезия, Турция, Вьетнам и Германия, принимавшие намного более мягкие меры.

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