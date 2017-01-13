Кудрин: Технологическое отставание России угрожает ее суверенитету

Технологическое отставание России угрожает ее безопасности, заявил глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Мы встали перед проблемой технологического отставания России от мира. Причем это, на мой взгляд, самый серьезный вызов, который перед нами стоит в ближайшие 10-15 лет», - сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

По его словам, «это означает сжатие нашего экономического потенциала и снижение уровня жизни граждан, потому что мы будем терять рынки, не будем участвовать в этих новых рынках».

«У нас есть проблема уменьшения оборонного потенциала и угроза суверенитету страны, если мы не станем технологической державой. Я должен сказать, что даже военные эксперты в нашей группе сегодня говорят: технологические вызовы перед Россией намного больше, чем геополитические и военные», - заявил Кудрин.