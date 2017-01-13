Трансляция из Конгресса США на C-SPAN по ошибке была прервана сюжетом RT

В четверг 12 января трансляция из Конгресса США на телеканале C-SPAN по ошибке была прервана сюжетом Russia Today о польском министре иностранных дел Витольде Ващиковском, сообщает The New York Times.

В этот момент в Конгрессе член Демократической партии Максин Уотерс говорила о законопроекте по ценным бумагам и биржам.

На телеканале объяснили происшедшее технической ошибкой и подчеркнули, что инцидент не является результатом хакерской атаки.