Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-кинотеатрах

Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-кинотеатрах. Документ разработан Медиакоммуникационным союзом (МКС) и вносит поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Пояснительная записка к законопроекту определяет онлайн-кинотеатры как аудиовизуальные сервисы, монетизирующие свои услуги за счет просмотра рекламы либо предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю за плату.

Согласно проекту закона, доля иностранных владельцев в уставном капитале российских онлайн-кинотеатров может быть ограничена 20%.

При этом не допускается установление иностранцами любых форм контроля над такими сервисами, в результате которого у зарубежных собственников появилась бы возможность прямо или косвенно владеть, управлять организатором сервиса, его контролировать, а также фактически определять принимаемые им решения.

Планируется, что Роскомнадзор будет вести реестр онлайн-кинотеатров, которые ежедневно в течение месяца посещают более 100 000 пользователей из России. После получения уведомления о включении в реестр сервис должен будет предоставить регулятору в течение двух месяцев документы о соблюдении требований об иностранных владельцах.

Исключение из реестра онлайн-кинотеатров возможно по заявлению самой компании в случае, если площадку ежедневно посещало менее 100 000 пользователей в течение трех месяцев, без заявления компании - в течение шести месяцев.

Правовое управление Госдумы серьезно раскритиковало законопроект о регулировании онлайн-кинотеатров (аудиовизуальных сервисов в терминологии документа), в декабре внесенный в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым.

По мнению юристов, проект требует существенной доработки: в текущем виде применение предлагаемых норм невозможно. Заключение правового управления было опубликовано на сайте Госдумы в праздники.