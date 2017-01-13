В Госдуме не обсуждают идею о приравнивании соцсетей к операторам связи

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что депутаты не обсуждают идею о приравнивании социальных сетей к операторам связи. «Нет, эта тема не обсуждается. Вопрос подобного регулирования в повестке не стоит», – сказал Левин ТАСС.

С таким предложением ранее выступил представитель фракции ЛДПР Андрей Луговой. По его мнению, «уже надо давно поставить вопрос о том, чтобы вообще все эти соцсети стали операторами связи».