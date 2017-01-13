МТС проиграла в Киеве суд киевскому ООО "МТС" об использовании бренда

Апелляционный хозяйственный суд Киева отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске московскому ПАО «Мобильные Телесистемы» и киевскому ПрАО «МТС Украина» к киевскому ООО «МТС» о досрочном прекращении действия свидетельства на право использовать товарный знак «МТС» на территории Украины. Как сообщает «Интерфакс», решение суда было принято 14 декабря, оно теперь опубликовано в государственном реестре судебных решений.

Суд первой инстанции принял решение в пользу российской МТС и «МТС Украина» в октябре 2016 г.

Апелляционный суд решил, что первая инстанция не учла, что ООО «МТС» не имеет возможности предоставить суду в полном объеме материалы, подтверждающие использование бренда «МТС» в период с июня 2013 г. до февраля 2014 г., поскольку с 2001 по 2014 г. ООО фактически находилось и осуществляло свою хоздеятельность на территории Автономной Республики Крым.

В апреле 2016 г. два украинских суда частично удовлетворили иски ООО «МТС» к российской компании МТС в споре из-за товарных знаков, используемых на территории Украины. Старобельский районный суд Луганской области постановил считать недействительными ряд международных регистраций на товары и услуги, ранее зарегистрированные по заявкам российского оператора. Также суд признал противоправным и отменил решение Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности Украины относительно признания обозначения «МТС» хорошо известным на Украине и исключить упоминание об этом в соответствующем перечне.

Соломенский районный суд Киева также признал право интеллектуальной собственности ООО «МТС» на знаки для товаров и услуг по нескольким заявкам и обязал Госслужбу интеллектуальной собственности осуществить соответствующую публикацию в официальном бюллетене.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей Украины, конечным бенефициаром ООО «МТС» является физическое лицо - Михаил Мукерия. Уставный капитал предприятия составляет 97 000 гривен.

В 2012 г. ООО «МТС» (тогда было зарегистрировано в Симферополе) предъявило иск к российскому сотовому оператору ОАО «Мобильные Телесистемы» с требованием признать недействительной регистрацию на Украине товарных знаков последнего. В декабре 2013 г. исковые требования ООО «МТС» были полностью отклонены Киевским апелляционным судом.