"Ростелеком" вложит 40 млн рублей в оператора документооборота грузоперевозок

Корпоративный венчурный фонд «Ростелекома» «КоммИТ кэпитал» инвестирует 40 млн руб. в российскую компанию «Транспортные информационные технологии», которая занимается электронным оформлением и сопровождением международных грузовых перевозок на воздушном транспорте. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз «Ростелекома», инвестор получит 25% в уставном капитале проекта.

«Трансинфотех» занимается внедрением международного стандарта (e-Freight) на воздушном транспорте в рамках пилотной зоны, определенной правительственной комиссией. В эту пилотную зону пока входят шесть крупнейших аэропортов и 10 основных авиакомпаний. В авиации стандарт e-Freight используется более чем в 60 странах. В дальнейшем компании заинтересованы в распространении стандартов электронного оформления на другие виды транспорта - морской, железнодорожный и автомобильный.