Россия опустилась на 14 позиций в рейтинге стран с инновационной экономикой

Россия опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index и заняла в нем 26-е место. Россия потеряла больше всех позиций в рейтинге. Bloomberg объясняет такое падение санкциями в отношении Москвы и результатом падения цен на энергоносители.

Первое место в рейтинге третий год подряд сохраняет за собой Южная Корея, на второй строчке – Швеция, на третьей – Германия. В десятку стран с наиболее инновационной экономикой также вошли Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль.

Bloomberg Innovation Index рассчитывается на основе семи показателей: затраты на научно-исследовательские работы, продуктивность, концентрация высокотехнологичных компаний, распространенность высшего образования, добавленная стоимость товаров, число регистрируемых патентов и количество исследователей.

Южная Корея возглавляет рейтинг благодаря самому высокому показателю расходов на научные исследования и разработки, патентной активности, производству с добавленной стоимостью и уровню высшего образования, пишет Bloomberg,