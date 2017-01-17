Суд отложил рассмотрение дела о штрафе ФАС для Google на 14 февраля

Суд перенес на 14 февраля рассмотрение дела о штрафе Федеральной антимонопольной службы в размере 438 млн руб., наложенного на Google, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Суд отложил рассмотрение дела на 14 февраля 2017 г.», - уточнил представитель ФАС.

Арбитражный суд города Москвы должен был 17 января рассмотреть дело о законности штрафа ФАС. Американская компания была оштрафована за злоупотребление доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений на операционной системе Android.