СМИ сообщают о массовых увольнениях на телеканале Life78

Петербургский телеканал Life78 скоро из оставшихся 400 сотрудников уволит еще около 200 и будет транслировать федеральный эфир с местными включениями, сообщил «Интерфаксу» источник в холдинге News Media, который управляет телеканалом. «Перед Новым годом мы немного сократились», - сказал он, добавив, что на канале сейчас работает около 400 человек. С 1 февраля он анонсировал запуск нового формата. «Питеру интересна и федеральная повестка, поэтому будет "федералка" и местные включения», - объяснил он. С финансовыми показателями телеканала и рейтингами смена формата не связана, утверждает собеседник агентства.

На общем собрании 17 января руководство канала Life78 сообщило, что сократит все отделы, кроме оперативного, и будут уволены больше 100 сотрудников, сообщала вечером во вторник «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники среди журналистов. В результате канал фактически станет региональным корпунктом, правда с большим, чем ранее, штатом, говорят собеседники издания. «Фонтанка» также сообщает о смене формата с 1 февраля: канал будет транслировать федеральный Lifenews с 10-минутными вставками петербургских новостей каждый час.

Ранее Life78 транслировал только новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В конце 2016 г. канал вслед за московской редакцией отказался от ведущих в кадре и перешел на вещание в формате Euronews, напоминает «Интерфакс».

По словам собеседников «Фонтанки», некоторые топ-менеджеры Life78 получили предложение перейти на работу в Москву.

Информацию о переформатировании подтвердил в твиттере заместитель главного редактора Life78 Константин Придыбайло: «Чтоб не было слухов: да, мы сократились на 50%. Будет добавлен федеральный контент».

Life78 в Петербурге полтора года назад занял эфирную частоту 100ТВ после смерти основателя Балтийской медиагруппы Олега Руднова и перехода компании под управление генерального директора «News Media» Арама Габрелянова.