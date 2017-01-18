В России началось тестирование государственного мессенджера

В России началось тестирование государственного мессенджера. Об этом заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью «Российской газете».

«Идет тестирование, результаты разные. Институт развития интернета этой темой активно будет заниматься в этом году», - заявил он.

По его словам, главная задача заключается в создании такого госмессенджера, который «учитывал бы задачи и уклад каждого учреждения, поскольку им потом на нем придется работать».

«Результаты тестирования в дальнейшем лягут в основу техзадания», - добавил он.