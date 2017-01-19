Маккартни начал судиться с Sony за права на собственные песни

Пол Маккартни подал иск к Sony/ATV в расчете добиться решения, что он вправе восстановить авторское право на каталог песен The Beatles, в создании которых он участвовал. Как сообщает Hollywood Reporter, иск подан в один из судов Нью-Йорка, музыканта представляет адвокатская контора Morrison & Foerster, положительного ответа он ожидает к октябрю 2018 г. Hollywood Reporter называет этот иск одним из самых значительных судебных споров в музыкальной индустрии за последнее десятилетие.

В 1976 г. конгресс США увеличил до 35 лет срок, в течение которого автор произведений может потребовать восстановления авторского права на них, если ранее он передал эти права издателям и студиям звукозаписи на невыгодных условиях. Этой поправкой уже воспользовались, к примеру, Боб Дилан и Принс, которым удалось, не доводя до суда, достичь более благоприятных для них договоренностей. В декабре 2016 г. Sony выиграла аналогичный спор в английском суде с Duran Duran, потому что суд поставил на первое место английские законы об авторском праве, которые интерпретируют заключенные авторами соглашения не так, как американские. Маккартни решил судиться в США.

В иске экс-битла говорится, что он передал права на песни, сочиненные в соавторстве с Джоном Ленноном с 1962 по 1971 г., различным музыкальным издательствам. После того как он в дружеской беседе в 1983 г. дал молодому Майклу Джексону совет, что можно разбогатеть, покупая авторские права на песни, в 1984 г. Джексон купил акции компании ATV Music Publishing, обладавшей правами на большинство песен The Beatles, успев вперед бывших участников группы. Этот актив Джексон затем вложил в СП с Sony – Sony/ATV, а в 2016 г. наследники Джексона продали его долю Sony.