RT сообщила о временной блокировке в Facebook

Телекомпания RT временно потеряла право публиковать любой контент, кроме текстов, на своей англоязычной странице в Facebook, сообщает RT. Она ссылается на сообщение бота о том, что запрет продлится до 22.25 мск субботы. О блокировке сообщил в Twitter и руководитель отдела продвижения социальных сетей RT Айвор Кротти. Компания подчеркивает, что на период ограничения попадает инаугурация президента США Дональда Трампа.

Поводом для блокировки мог стать конфликт вокруг авторских прав, возникший во время трансляции RT последней пресс-конференции уходящего президента Барака Обамы. Это могло случиться из-за того, например, что другие СМИ выкладывали аналогичную трансляцию, что администрация FB могла воспринять как нарушение авторских прав RT, сообщает компания на своей странице. Она объясняет, что не может расшаривать видео, статьи, «гифки» и прямые трансляции.

Компания работает над решением проблемы.