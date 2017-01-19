В Турции тестируется национальный интернет-поисковик Geliyoo

В Турции в пробном режиме заработал интернет-поисковик Geliyoo собственного производства, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Haberler. На сайте Geliyoo в тестовом режиме работают сам поиск, новостной сервис, форум и портал электронной торговли с услугами хостинга сайтов. В дальнейшем компания планирует запустить свою электронную почту и расширить ассортимент сервисов и приложений по образцу других крупных поисковых порталов.

Министр транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан уже выразил мнение, что использование национального поисковика принесет большую пользу государству. «Для страны это крайне важно. У нас будет свой поисковик, своя служба электронной почты, что удобно для граждан. Также важно то, что все данные будут храниться и обрабатываться у нас, а не за границей», – сказал министр. Также, по его оценке, само программное обеспечение сможет в дальнейшем приносить доход государству.

Руководитель проекта Geliyoo Хакан Атабаш напомнил, что на разработку поисковика ушло 10 лет и 10 млн турецких лир (около $2,7 млн). К 2018 г. компания рассчитывает получить 3 млн пользователей и занять около 7% турецкого сегмента интернета.

«Например, в Турции это российский поисковик "Яндекс". Также к нам пришел и китайский сервис Baidu. В Турции ранее были попытки сделать что-то подобное, но не хватало средств и технической поддержки, программистов. Так что пока не удалось создать продукт, способный повлиять на рынок», – сказал также Атабаш.