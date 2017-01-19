Обвиняемый в мошенничестве гендиректор РАО заключил сделку со следствием

Гендиректор Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, обвиняемый в многомиллионном мошенничестве, заключил досудебное соглашение со следствием. Об этом заявил адвокат в Мосгорсуде.

По информации следствия, Федотов ввел в заблуждение членов совета РАО при принятии решения передать на баланс ЗАО «Сервисно-эксплуатационной компании» (СЭК) одно здание и три нежилых помещения. Позже данные объекты были проданы третьим лицам. Ущерб от продажи составил не менее 500 млн руб.

Федотов отрицает свою вину и настаивает, по словам его адвокатов, что решение о передаче имущества на баланс СЭК было принято коллегиально и по рекомендации специалистов, проводивших аудит РАО.

Ключевым свидетелем по делу, давшим показания на Федотова, был экс-гендиректор СЭК Максим Буданов. В РАО считают, что состав преступления в действиях Федотова отсутствует.