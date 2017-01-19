Эпизод «Шерлока» попал в Сеть из-за «преступной халатности» сотрудника Первого канала

Первый канал завершил расследование по поводу онлайн-утечки последнего эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок»: причиной стало нарушение сотрудником канала протокола безопасности.

«Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в сеть», - говорится в сообщении телеканала, поступившем в «Интерфакс» в четверг, 19 января.

В нем говорится, что по следам этого инцидента телеканал полностью поменял протокол безопасности, чтобы избежать подобного.

«Мы приносим свои извинения HARTSWOOD-FILMS, ВВС Worldwide и фанатам "Шерлока" по всему миру, пострадавшим в результате этой утечки», - отмечается в сообщении.

«Мы будем работать совместно с Первым каналом, чтобы это обеспечить. Мы хотели бы поблагодарить фанатов "Шерлока" по всему миру, которые объединились и помогли нам и российским коллегам минимизировать последствия утечки эпизода. BBC Worldwide благодарит Первый канал за надлежащим образом проведенное оперативное расследование, и на этом мы считаем тему закрытой», - приводится в сообщении позиция ВВС.

Финальная серия четвертого сезона сериала «Шерлок» в русском дубляже Первого канала была незаконно выложена в интернет 14 января, за сутки до официальной премьеры на телеканале. 15 января авторы сериала обратились с призывом к российской аудитории не смотреть серию на пиратских ресурсах и дождаться официальной премьеры.