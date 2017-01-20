Коррекция «пакета Яровой» сократит расходы на его исполнение в 50 раз

Коррекция антитеррористического пакета законов (так называемого «пакета Яровой») сократит расходы на его исполнение в 50 раз, следует из сообщения Минкомсвязи, на которое ссылается ТАСС.

«Без доработки закона - при обязательном сохранении всего трафика - затраты могли составить до 5 трлн руб.», - сказано в сообщении.

Затраты операторов связи на реализацию «пакета Яровой» при сокращенном объеме хранения трафика могут составить 100 млрд руб., заявил ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на заседании экспертной рабочей группы по вопросу отмены «пакета Яровой».

Волин также сообщил, что Минкомсвязь договорилась с силовыми ведомствами о снижении в 10 раз объема трафика, который необходимо хранить согласно «пакету Яровой». В частности, предлагается отменить хранение «избыточной информации» - интернет-видео, IP-TV, торрентов и ряд других очень тяжелых для хранения информационных ресурсов.

Пакет антитеррористических поправок, подготовленный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был подписан президентом Владимиром Путиным летом 2016 г. Закон обязывает операторов мобильной связи хранить все записи звонков и любые сообщения, которыми обмениваются пользователи, в течение полугода, а метаданные о фактах соединения – в течение трех лет. Участники рынка настаивали на корректировке закона.

На этой неделе стало известно, что экспертная рабочая группа под руководством министра по делам открытого правительства Михаила Абызова отвергла идею отмены закона Яровой, но предлагает внести в подзаконные акты серьезные уточнения. Группа, в частности, рекомендовала правительству провести дополнительную оценку технических, организационных и социальных аспектов применения закона для хранения содержимого телефонных разговоров и интернет-трафика. Эксперты считают необходимым исключить избыточный трафик из информации, подлежащей хранению, и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения операторами данных.