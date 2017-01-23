Главным редактором еженедельника «Аргументы и факты» стал Игорь Черняк

С 25 января главным редактором еженедельника «Аргументы и факты» станет Игорь Черняк, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательского дома «АиФ». Приказ о его назначении уже подписан. Первый номер под его руководством выйдет 1 февраля.

Черняк в 1985–1989 гг. работал в еженедельнике «Собеседник», до 2003 г. – в «Комсомольской правде», где работал в президентском пуле, был специальным корреспондентом и руководил отделом политики. В 2004 г. он перешел в «Российскую газету», где был редактором отдела права и заместителем главного редактора – шеф-редактором еженедельника «Российская газета – Неделя».

Гендиректор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков выразил удовлетворение тем, что такой профессионал будет руководить самым крупным еженедельником страны.

Черняк сказал, что принципиальных перемен не планирует, главной задачей считает развитие сильных сторон издания и развитие сайта. «И конечно, сохранить взвешенность суждений, аргументированность, комментарийность, а особенно эксклюзивность и полезность материалов», – цитируются в сообщении слова нового главного редактора.

После новогодних каникул стало известно, что главный редактор и президент еженедельника «Аргументы и факты» Николай Зятьков с 30 декабря 2016 г. покинул свой пост по соглашению сторон.