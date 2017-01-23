Операторам могут разрешить продавать sim-карты через интернет – «Интерфакс»

Подготовлены поправки в закон «О связи», которые могут дать право операторам связи с 2019 г. заключать договоры с абонентами с помощью автоматизированных устройств и в электронной форме. С текстом законопроекта ознакомился «Интерфакс». Если поправки будут приняты, операторы смогут проверять достоверность сведений об абонентах не только по документу, удостоверяющему личность, но и через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), квалификационную электронную подпись, единый портал госуслуг и с помощью подключения к системам госорганов, в том числе к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Один источник на телекоммуникационном рынке говорит, что законопроект подготовлен по результатам деятельности рабочей группы с участием операторов связи на площадке Роскомнадзора. По словам другого собеседника агентства, в разработке законопроекта участвовало МВД, которое совместно с Роскомнадзором занимается пресечением незаконных продаж sim-карт. В Роскомнадзоре не комментируют законопроект, в МВД не ответили на запрос «Интерфакса».

Операторы связи также будут обязаны подтвердить достоверность сведений о своих абонентах до конца 2018 г., следует из законопроекта. Для этого операторы государственных информационных систем, в том числе баз Пенсионного фонда России (ПФР) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС), до 31 марта 2017 г. должны будут безвозмездно обеспечить операторам доступ к этим системам.

Агентство не называет разработчиков поправок. Такой закон даст мобильным операторам альтернативный источник дистрибуции sim-карт, в том числе позволит получать заявки и проверять данные абонентов дистанционно, например, через портал госуслуг, «тогда sim-карта может быть доставлена курьером, по почте или другим способом», предположил информированный источник «Интерфакса». По его словам, это позволит операторам снизить затраты на дистрибуцию и даст возможность появления новых абонентов.

«В дальнейшем эта норма сможет простимулировать использование базы данных операторов связи для иных историй, полезных государству и бизнесу, например, при идентификации абонентов при проведении массовых мероприятий», – добавил собеседник агентства.

Операторы будут обязаны проверять полученные от абонентов-юрлиц сведения о конечных пользователях услугами, следует из поправок. Сейчас такая обязанность в законе не прописана, и следствием стала проблема так называемых сотовых колхозов – дилеров незарегистрированных sim-карт, которые массово закупают контракты у операторов, объясняет агентство. Последние при этом учитывают «колхозы» как корпоративных клиентов, однако установить конечных пользователей услугами зачастую невозможно.

За оказание услуг связи в отсутствие достоверных сведений об абоненте в биллинговой системе операторов предлагается штрафовать на 200 000–300 000 руб. Штраф юрлицу за непредставление оператору списка конечных пользователей услугами связи предлагается установить в пределах 50 000–70 000 руб., индивидуальному предпринимателю – в пределах 40 000–50 000 руб.

Оператор будет обязан взимать фиксированную плату в 100 руб. за выдачу sim-карты абоненту, следует из поправок. Сейчас в законе говорится, что эта услуга не может стоить дороже 100 руб., что позволяет дилерам серых sim-карт осуществлять бесплатную раздачу контрактов, в том числе без идентификации абонентов, отмечает агентство. «Это экономическая мера, она должна работать против распространителей sim-карт, которые их раздают на улице. Поскольку они не действуют от имени оператора связи, распространение таких sim-карт будет для них невыгодным из-за того, что еще дополнительно будет взиматься 100 руб., которые не будут попадать на счет. Такая экономическая мера должна сократить продажи sim-карт на улице», – полагает источник в одном из операторов связи. Штраф за распространение sim-карт без полномочий от оператора для физлиц предлагается установить в пределах 2000–5000 руб., для юрлиц – на уровне 100 000–200 000 руб.

За незаконную продажу sim-карт иностранцев предлагается штрафовать на 50 000–60 000 руб. с конфискацией симок либо назначать административный арест до 15 суток с выдворением за пределы России.

Операторы связи с 2019 г. смогут оказывать услуги абонентам только после появления в своих биллинговых системах данных о пользователях, следует из законопроекта. «Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по передаче данных и доступа к сети интернет с использованием идентификационных модулей (sim-карт. –ИФ) операторов связи допускается только после внесения сведений о физлице (абоненте или пользователе услугами связи) в базу данных систем расчета оператора связи», – говорится в документе. Эта норма также направлена на борьбу с распространением sim-карт вне офисов операторов связи и их уполномоченных партнеров, отмечает источник агентства.

В «Вымпелкоме», МТС и «Мегафоне» комментировать законопроект не стали.