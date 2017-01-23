Зиявудин Магомедов вложит 1 млрд рублей в образовательный центр в Махачкале

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов вложит в создание образовательного центра в Махачкале 1 млрд руб., сообщает РБК. Центр «Периметр» общей площадью почти 3000 кв. м 1 февраля начнет строить благотворительный фонд Магомедова «Пери».

В здании разместятся уже существующие программы фонда, в том числе бизнес-инкубатор «Пери Инновации», курсы программирования, робототехники, 3D-моделирования, центр поддержки одаренной молодежи в области математики. Также там откроется центр креативных технологий, посвященный обучению новым медийным технологиям. Все программы центра бесплатны для учащихся.

Сейчас фонд обучает более 1000 учеников по своим программам, с появлением «Периметра» их будет еще больше.

«Периметр» создан в том числе по примеру сочинского «Сириуса», с которым сотрудничает фонд «Пери», сообщила РБК исполнительный директор фонда Полина Филиппова. «Сириус» был учрежден в 2014 г. фондом «Талант и успех» Сергея Ролдугина, в попечительский совет центра входит Владимир Путин.