Шувалов предлагает сделать «дочку» «Ростеха» единственным подрядчиком системы госзакупок

Дочерняя структура «Ростеха» – «РТ-Проектные технологии» (РТ-ПТ) – предложена в качестве единственного подрядчика Единой информационной системы госзакупок (ЕИС). Как пишет «Коммерсантъ», соответствующее предложение содержится в письме первого вице-премьера Игоря Шувалова на имя президента Владимира Путина. Издание утверждает, что документ уже вернулся в Белый дом из Кремля с положительной резолюцией. Представитель Шувалова подтвердил, что первый вице-премьер поручил Минэкономики, Минфину и казначейству внести в правительство акт о назначении РТ-ПТ единственным исполнителем.

ЕИС была запущена в январе 2016 г. на базе портала zakupki.gov.ru. Сейчас Минэкономразвития формулирует техзадание, а подчиняющееся Минфину Федеральное казначейство отвечает за функционирование – проводит конкурс на разработку и ведение, Минэкономразвития – на оператора техподдержки. В конце 2015 г. президент поручил определить один орган, ответственный за систему.

Как ранее сообщали «Ведомости», осенью 2016 г. «Ростех» попросил передать систему ему в концессию под обещание сэкономить 1 трлн руб. С 1 января 2017 г. до заключения концессионного соглашения госкорпорация предлагала назначить его «дочку» единственным исполнителем госконтракта по обслуживанию системы.

Все госзакупки должны быть переведены в электронный вид осенью 2016 г. К 1 января 2018 г. Минфин и казначейство предлагали передать заказ «Ростеху». Источник, близкий к госкорпорации, пояснил, что «РТ-Проектные технологии» будут оператором, привлекающим другие компании. В самой компании считают, что платформа Oracle, на основе которой действует «критически важная система», несет риск «утечки информации, дистанционного отключения систем или санкционного давления». По словам управляющего директора РТ-ПТ Александра Назарова, новую ЕИС нужно создать «на основе российских софтов с открытым исходным кодом и силами отечественных разработчиков».