Операционная прибыль Samsung в IV квартале была рекордной за три года

Южнокорейская Samsung Electronics Co. завершила IV квартал с максимальной операционной прибылью более чем за три года, несмотря на масштабный отзыв смартфонов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль в октябре – декабре увеличилась на 50% и достигла 9,22 трлн вон ($7,93 млрд) по сравнению с 6,14 трлн вон за аналогичный период 2015 г.

Чистая прибыль выросла более чем вдвое, составив 7,09 трлн вон ($6,1 млрд). В то же время выручка повысилась незначительно – до 53,33 трлн вон против 53,32 трлн вон годом ранее.

Окончательные данные совпали с объявленными в начале января предварительными показателями.

По итогам всего 2016 года Samsung получил операционную прибыль в размере 29,24 трлн вон по сравнению с 26,41 трлн вон в предшествующий год. Выручка поднялась до 201,87 трлн вон с 200,65 трлн вон.

Хорошие финансовые показатели обусловлены сильным повышением продаж чипов памяти и дисплеев, на долю которых приходится около 68% операционной прибыли компании.