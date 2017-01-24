Раскрыты подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S8

Новый флагманский смартфон от Samsung - Galaxy S8, выходящий в марте, будет оснащен «безрамочным» (infinity) дисплеем и сканером радужки глаза, сообщила The Guardian, ссылаясь на несколько источников, знакомых с разработкой. По словам одного из них, экран с загнутыми краями настолько велик по отношению к передней панели, что на ней не осталось места ни для логотипа Samsung, ни для сканера отпечатков пальцев (он перенесен на заднюю панель).

Смартфон Galaxy S8 выходит в двух вариантах: с 5-дюймовым и 6-дюймовыми дисплеями, но за счет отсутствия рамок будет не больше, чем предыдущие 5,1-дюймовые и 5,5-дюймовые модели. Традиционный 3,5-мм разъем для наушников останется. Камера будет в целом аналогична установленной на Galaxy S7 и также получит матрицу со сдвоенными фотодиодами. Минимальная емкость внутренней памяти - 64 Гб с возможностью установки карт памяти до 256 Гб, процессор - вероятно, Snapdragon 835 от Qualcomm, один из первых чипов, выполненных по техпроцессу 10 нм.

По данным Guardian, S8 получит переработанного виртуального секретаря с элементами искусственного интеллекта для распознавания реальных объектов. Возможно, он получит имя Bixby, но эта информация не подтверждена. В списке аксессуаров - шлем виртуальной реальности Samsung Gear VR и док-станция DeX, превращающая смартфон в основу ПК на Android.

После провала предыдущего флагманского смартфона - Galaxy Note 7 - из-за возгораний аккумуляторов, Samsung отчаянно нужен новый хит, пишет газета. Убытки Samsung от отзыва смартфонов Galaxy Note 7 оцениваются в $5 млрд. Накануне компания сообщила, что установила одну из причин неисправности аккумуляторов: конструктивное несовпадение размеров, усугубленное снижением контроля на производстве.