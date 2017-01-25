Первый канал: Отказ от новостей спорта будет временным

Пресс-служба Первого канала назвала некорректной информацию об исключении новостей спорта из новостных выпусков, передает ТАСС. «Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности», - сообщил представитель канала.

24 января портал Championat.com со ссылкой на источник на телеканале сообщил, что с 23 января спортивных новостей в вечерних и ночных новостных выпусках не будет и что в понедельник журналистов информировали о том, что выпуски спортивных новостей прекращаются.

По информации Championat.com, не было ясности и с трансляцией февральского чемпионата мира по биатлону, на которую у Первого канала куплены права. Командировки съёмочной группы и комментаторов до сих пор не подтверждены. Ранее Первый канал отказался от трансляций хоккейного Кубка Первого канала, который проходил в декабре в Москве, напомнил портал.

Первый канал будет транслировать Чемпионат мира по биатлону 2017 г., сказали ТАСС в пресс-службе компании. Соревнования будут проходить в Австрии с 8 по 19 февраля.