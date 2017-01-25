Google довел спор с ФАС до Верховного суда

Google подал кассационную жалобу в Верховный суд России в связи со спором с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), которая обвинила компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений. Это сообщает ТАСС со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел. Кассация была подана в ВС 24 января, когда суд ее рассмотрит, неизвестно.

В конце 2015 г. ФАС признала, что Google нарушила антимонопольный закон, злоупотребив доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений. ФАС предписала Google исправить договоры. Расследование служба начала по жалобе «Яндекса», по мнению которого, Google препятствует установке его приложений на смартфоны, работающие на операционной системе Android. Как считает ФАС, нарушение Google заключается в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений, в том числе в соглашениях с производителями смартфонов.

Google пытается оспорить решение ФАС в суде. 1 декабря дело было передано в Суд по интеллектуальным правам (СИП), однако ФАС и «Яндекс» оказались с этим не согласны и подали соответствующие иски. Также Google оспаривает штраф в 438 млн руб., который ФАС ему назначила в августе 2016 г.