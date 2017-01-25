Росавиация отменила запрет на провоз Samsung Galaxy Note 7 в самолетах

Росавиация сообщила, что отменила рекомендацию о запрете перевозки и использования смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в самолетах после того, как Samsung Electronics проинформировала ее о принятых мерах.

«Samsung прекратила глобальные продажи Galaxy Note 7, а также дальнейшее производство данного устройства и провела программу добровольного обмена на другие модели, - сообщает Росавиация. - В качестве дополнительных мер по обеспечению безопасности компания выпустила очередное принудительное обновление программного обеспечения оставшихся в обращении смартфонов Galaxy Note 7. Данное обновление понизило уровень зарядки аккумулятора до 0%. Таким образом, была принудительно заблокирована возможность зарядки аккумуляторов данной модели и возможность подключения устройства к мобильным сетям, а также беспроводному интернету».

Росавиация обратилась к авиаперевозчикам с просьбой учесть данную информацию «и полагает возможным прекратить дальнейшее информирование пассажиров о запрете использования смартфонов Galaxy Note 7 на борту воздушного судна, включая провоз в багаже».

В сентябре прошлого года Samsung объявил о глобальном отзыве Galaxy Note 7 из-за дефектов аккумуляторов, которые могли привести к воспламенению устройств и взрыву во время зарядки. Росавиация рекомендовала выключать и не заряжать смартфоны этой модели в течение всего полета, не перевозить в багаже, а также не пользоваться ими в аэропортах.

На этой неделе Samsung сообщил, что нашел одну из причин самовозгорания Galaxy Note 7, проблема оказалась связана с конструкцией батарей. Во-первых, размеры аккумуляторов не подходили под параметры соответствующей ячейки в корпусе Note 7, что могло приводить к короткому замыканию. Во-вторых, наращивание производства для удовлетворения высокого спроса на Note 7 привело к производственным недоработкам.