Apple близка к заключению сделки с Индией о производстве в стране – WSJ

Компания Apple близка к заключению соглашения с индийскими властями о развитии производства в стране, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомого с ситуацией высокопоставленного индийского чиновника.

Главными требованиями Apple AAPL стали налоговые и таможенные льготы. Министерство финансов рассмотрит эти требования, сказал источник, близкий к сделке. Он уточнил, что многие условия, выдвинутые американской компанией, осуществимы.

Другой чиновник, близко работающий с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сказал, что правительство намерено «заключить сделку с Apple». Он рассказал, что компания хочет освобождения от уплаты налогов на импорт компонентов и оборудования сроком на 15 лет.

Локализация производства своих устройств, таких как iPhone, позволит Apple открыть магазины в Индии, что поможет укрепить ее бренд в стране, где, несмотря на бум продаж смартфонов, доля компании мала – менее 5% рынка. Аналитическая компания IDC ожидает, что в следующем году рынок смартфонов Индии обгонит по количеству проданных устройств американский и займет 2-е место после крупнейшего рынка мира – Китая. Продажи в Китае в течение нескольких лет поддерживали экспансию Apple, но сейчас рост на этом рынке замедляется.