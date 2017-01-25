HP отзывает 100 000 аккумуляторов из-за опасности возгорания ноутбуков

Производитель персональных компьютеров и периферии американская HP объявила об отзыве 100 000 аккумуляторов различных ноутбуков из-за опасности перегрева и возгорания. Поводом для отзыва послужил очередной инцидент, ущерб от которого оценен в $1000.

Отзыву подлежит широкий набор моделей, включая некоторые устройства Compaq, HP ProBook, HP Envy, Compaq Presario и HP Pavilion, произведенные с марта 2013 г. по октябрь 2016 г. Отзываются батареи, штрих-код которых начинается с символов 6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6CZMB, 6DEMA, 6DEMH, 6DGAL и 6EBVA. Каждая такая батарея китайского производства стоит от $50 до $90, пишет HP.

«Пользователям следует незамедлительно прекратить эксплуатацию указанных батарей, вынуть их из ноутбука и обратиться в представительство HP для замены. До получения замены ноутбук следует эксплуатировать только с питанием от сети», - пишет HP.